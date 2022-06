<span style='text-decoration: underline;'>Route de la corniche</span>:<br><span style='color:red;'>Des panneaux solaires pour l’éclairage public</span>

Sous la supervision de l’APC d’Aïn El-Turck, des équipements d’éclairage public au moyen de l’énergie solaire viennent d’être installés tout au long de la route nationale qui dessert la corniche oranaise.

Ce projet d’éclairage public au moyen de panneaux solaires rentre dans le cadre d’un programme relevant de la daïra d’Aïn El Turck. D’un budget global estimé à plus de 36 millions de DA, ce programme porte, entre autres, sur la réalisation d’un réseau d’éclairage public par panneaux solaires. La généralisation de l’utilisation des systèmes fonctionnant à l’énergie solaire, permettra une réduction significative de la facture d’électricité pour les collectivités locales.

Á Oran, de plus en plus de collectivités locales et d’entreprises oranaises se sont lancées, ces dernières années, dans ce créneau du renouvelable pour mener un large programme d’installation des équipements luminaires solaires. Parmi les entreprises spécialisées dans l’éclairage public solaire, certaines travaillent en partenariat avec des sociétés chinoises et allemandes. Si à Oran, l’utilisation de l’énergie solaire dans l’éclairage public se fait depuis quelques années déjà, à l’Ouest du pays, c’est la wilaya de Sidi Bel Abbès qui est la pionnière en la matière. Dans le cadre du projet dit «CES-MED», la commune de Sidi Bel Abbès avait réalisé, il y a huit ans, un plan d’action en faveur des énergies durables (PAED), avec le soutien technique de l’Union Européenne et du centre de recherche ISPRA.

Un autre projet réalisé dans la cité de la Mekerra consiste en l’installation d’un système d’éclairage public, grâce à la collaboration de l’Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) qui s’est chargée de la production et la pose des panneaux solaires. Il faut dire que la stratégie actuelle des pouvoirs publics est axée sur la nécessité de mener une transition énergétique par le recours au renouvelable dont notamment le solaire. Lors d’une réunion du Conseil des ministres, tenue en novembre dernier, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions fermes pour obliger toutes les communes du pays à utiliser l’énergie solaire dans l’éclairage public.

En application de cette instruction présidentielle, le Commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique a élaboré un premier référentiel technique national sur l’éclairage public solaire.

Ce référentiel se décline sous forme d’un guide permettant aux collectivités locales et aux professionnels du domaine de s’enquérir de toutes les caractéristiques techniques et législatives pour aller vers un éclairage public efficient.

Ce référentiel aidera également les collectivités locales à mieux confectionner les appels d’offres liés à la passation des marchés publics concernant l’éclairage public à base d’énergie photovoltaïque.

