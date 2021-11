<span style='text-decoration: underline;'>BMS</span>:<br><span style='color:red;'>Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses à partir de dimanche dans le Centre du pays</span>

Des pluies parfois sous forme d’averses orageuses affecteront, à partir de l’après-midi de ce dimanche, plusieurs wilayas du Centre du pays, alerte un bulletin météorologique spécial (BMS) de l’Office national de la météorologie.

De niveau de vigilance orange, ces pluies affecteront les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel et Skikda, souligne le BMS. Quant à leur validité, ajoute le BMS, elle aura lieu ce dimanche entre 15h00 et 23h00, soulignant que la quantité des pluies est estimée entre 20 et 40 mm. Une autre alerte des pluies, avec rafales de vent sous orages, concerne les wilayas de Chlef, Ain Defla, Medea, Tipaza, Blida, Alger, Boumerdés, Tizi Ouzou et Bouira, ajoute la même source.

La validité du BMS débute le lundi 15 novembre 2021 à 09h00 jusqu’à mardi 16 novembre 2021 à 15h00 au moins, selon le même bulletin, soulignant que les quantités de pluies sont estimées entre 40 et 60 mm pouvant atteindre ou dépasser localement 80 mm.