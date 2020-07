<span style='text-decoration: underline;'>Mouton de l’Aïd</span>:<br><span style='color:red;'>Des points de vente s’improvisent un peu partout à Aïn El Türck</span>

A l’instar, assurément, du reste des communes de la wilaya d’Oran et même du pays, à Aïn El Türck, des points de vente du mouton de l’Aïd, s’improvisent un peu partout.

En l’absence surtout de points de vente autorisés par l’Etat, comme cela se fait habituellement à chaque fête de l’Aïd El Adha, les revendeurs, attitrés ou occasionnels, entreposent désormais leurs cheptels dans les fermes et même dans des locaux d’habitations privées, dont certains sont situés au sein même de l’agglomération dans des quartiers résidentiels.

La discrétion voulue par les maquignons d’un jour n’est pas totale ; une inscription portée sur une plaque ou carrément sur la façade de la bâtisse indique le lieu de vente des moutons. Quant à la question de savoir si le cheptel proposé à la vente est contrôlé ou non par les services vétérinaires, ainsi que sa provenance, celle-ci reste posée. Et même quand la provenance est indiquée sur un panneau, reste à le prouver, comme en témoignent certains acheteurs incapables de s’assurer de la traçabilité du cheptel. En somme, ceux qui ont émis le vœu de se procurer la bête pour le sacrifice religieux, ils confient le faire à l’aveuglette, surtout en l’absence de contrôle sanitaire de la part des services habilités.

Quant aux précautions face au risque de contamination au Covid-19, là aussi, l’on se fie à son instinct et à la chance pour qu’un malheur n’arrive pas. Du côté des maquignons et des revendeurs, on joue l’assurance sur la santé des bêtes proposées. Toutefois, les prix du mouton moyen demeurent assez inabordables de l’avis de nombres de citoyens, variant entre 38 et 45 000 Da.

Karim Bennacef