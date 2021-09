<span style='text-decoration: underline;'>BOUTLELIS</span>:<br><span style='color:red;'>Des préparatifs pour la rentrée scolaire</span>

Dans le cadre de la prépara tion de la rentrée scolaire 2021-2022 ,les services de la commune de Boutlélis s’impliquent sur le terrain pour la réussite de cet évènement sur tous les plans .

A cet effet ,ils ont lancé les travaux de peinture au niveau des établissements scolaires qui relèvent de cette commune . Dans le même cadre les équipes de nettoyage qui activent dans ces structures vont également procéder à des opérations de nettoyage et de désinfection des classes avec les produits détergents et désinfectants en continue pour accueillir, durant cette période de crise sanitaire, l’ensemble des enseignants ,des employés de l’administration et les élèves qui fréquentent ces structures dans les normes d’hygiène réglementaires exigées .Concernant le volet préventif sanitaire pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19,les employés de ces écoles sont vaccinés à l’instar de ceux des autres structures éducatives des diverses communes de la wilaya. A la rentrée qui est prévu le 21 du mois courant, ces services signalent que les consignes préventives seront appliquées avec rigueur sans relâchement surtout au niveau de ces infrastructures pour éviter toute possibilité de contamination et pour assurer une bonne sécurité .Toutes les dispositions sont prises et tous les efforts sont déployés pour assurer une bonne rentrée.

B.Samira