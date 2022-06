Le Secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit a affirmé, mardi à Alger, que les préparatifs visant à assurer le succès du Sommet arabe, prévu à Alger le 1er novembre prochain, étaient « très sérieux ».

« J’ai soumis au Président Tebboune un rapport exhaustif sur ce dont nous avons convenu avec mon frère et ami, M. Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères, concernant les préparatifs de ce Sommet », a indiqué M. Aboul Gheit dans une déclaration à la presse à l’issue de l’audience que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

« Les préparatifs en Algérie sont très sérieux pour la tenue de ce Sommet le 1e et 2 novembre prochain », a-t-il ajouté.

« Nous continuerons, en tant que Secrétariat général de la Ligue arabe et ministère algérien des Affaires étrangères, à préparer ce Sommet », a-t-il dit, soulignant qu’il se rendra au Centre international des conférences (CIC) « Abdellatif-Rahal » pour s’enquérir des modalités de tenue du sommet et de tout ce qui est de nature à en assurer le succès ».

Qualifiant sa visite en Algérie de « très positive », le SG de la Ligue arabe a affirmé que sa rencontre avec le Président Tebboune était l’occasion pour « évoquer, de manière très approfondie, la situation sur les scènes régionale, arabe et internationale », soulignant qu’il avait écouté, avec « un vif intérêt », les vues du président de la République et l’intérêt particulier « sincère et honnête » qu’il porte à la région arabe, ainsi que « ses analyses concernant la situation internationale sensible.