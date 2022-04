<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre la spéculation</span>:<br><span style='color:red;'>Des produits alimentaires de large consommation saisie à Alger</span>

Les services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais (Alger) ont saisi, jeudi, une quantité de produits alimentaires de large consommation, et ce, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de monopole des marchandises et de spéculation des prix.

«Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de monopole des produits alimentaires de large consommation et de spéculation des prix et les pratiques illégales de certains commerçants, les services de Sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Rais ont procédé, en coordination avec l’Inspection régionale du commerce, à la saisie d’une quantité de denrées alimentaires consistant en la semoule et la farine au niveau d’un entrepôt situé dans la commune de Gué de Constantine (Alger)», a précisé dans une déclaration à la presse le lieutenant Laychaoui Mahdi de la Cellule de l’information et de la communication de la Sûreté d’Alger. La quantité saisie consiste en 733 sacs de semoule d’une capacité de 25 kg, et 297 autres de farine (25 et 5 kg). Le même responsable a rappelé, dans ce sillage, le numéro vert des services de la Sûreté nationale 15-48 et celui de secours 17, mis à la disposition des citoyens pour signaler de telles pratiques qui sont punies par la loi. De son côté, la cheffe de l’Inspection régionale du commerce de Bir Mourad Rais, Hamrouche Zahra a indiqué que «la valeur financière de la quantité saisie dépasse 1,4 million DA, laquelle était vendue à un prix illégal et sans factures».