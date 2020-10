<span style='text-decoration: underline;'>Tlemcen</span>:<br><span style='color:red;'>Des professionnels de la pêche sensibilisés sur l’importance de l’assurance</span>

La section de wilaya de Tlemcen de la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a ouvert dimanche une semaine d’information sur l’importance de l’assurance pour les professionnels du secteur de la pêche, a-t-on appris du directeur du secteur, Dali Khoudir.

La manifestation, lancée au port de pêche de Ghazaouet, vient à point nommé pour matérialiser dans les faits la convention nationale signée récemment entre la CNMA et la Chambre algérienne de la pêche et de l’aquaculture, a indiqué à l’APS le responsable.

Les adhérents de la Chambre de la pêche et de l’aquaculture de Tlemcen, dont le nombre avoisine 500 professionnels, seront sensibilisés sur l’importance de l’assurance contre les risques d’accidents encourus pendant l’exercice de leurs activités, notamment ceux liés à la motorisation et au matériel de pêche, aux collisions entre embarcations de pêche, a-t-il précisé.

Ils ont également été informés sur la possibilité de bénéficier de réductions sur les assurances pouvant atteindre 70%, a-t-il ajouté. Par la même occasion, un bureau de la CNMA sera créé au niveau du port de pêche de Ghazaouet, doté d’un grand écran d’exposition et de matériels techniques en lien avec les mesures d’opérations d’assurances, le tout est encadré par des agents et cadres de la caisse de Tlemcen, avec en prime la distribution de dépliants aux professionnels, a expliqué le responsable. La semaine de sensibilisation vise à améliorer le service de proximité de la Caisse nationale de mutualité agricole et permettre aux professionnels de la pêche de souscrire des contrats d’assurance sans se déplacer, a-t-on noté.