<span style='text-decoration: underline;'>Environnement</span>:<br><span style='color:red;'>Des projets écologiques bientôt lancés à l’USTO</span>

Une réunion a eu lieu hier entre le recteur de l’université Pr. Hammou et Dahou Samira la directrice de l’environnement de la wilaya. A cette réunion ont pris part également le directeur de l’EPIC CET d’Oran, le vice-recteur chargé de la planification, le vice-recteur chargé des relations extérieures ainsi que le doyen de la faculté de chimie.

Lors de cette rencontre, plusieurs points entrant dans le cadre du partenariat entre les deux parties, ont été soulevés selon le professeur Boudia Mammar chargé de la communication au sein de cette université. Il sera, ainsi, procédé à la mise en place d’un dispositif de tri et recyclage au niveau de l’enceinte de L’USTO, «des endroits seront choisis pour accueillir ce dispositif» dira notre interlocuteur. Une commission mixte sera également créée pour la réhabilitation de la forêt de l’USTO, «on va travailler en coordination avec la direction de l’environnement, la conservation des forêts ainsi que les étudiants de l’université pour le nettoyage de la forêt, le traitement des arbres malades.

Et pour finir une campagne de reboisement sera menée dans cette forêt. Une rencontre entre les enseignants chercheurs de la faculté de chimie et les cadres de l’EPIC CET d’Oran sera également organisée dans le but d’une éventuelle collaboration dans certains aspects techniques de l’entreprise comme le traitement du Lixiviat dans les centres d’enfouissement technique.

Lors de leur stockage et sous l’action conjuguée de l’eau de pluie et de la fermentation naturelle, les déchets produisent une fraction liquide appelée « lixiviats ». Riches en matière organique et en éléments traces, ces lixiviats ne peuvent être rejetés directement dans le milieu naturel et doivent être soigneusement collectés et traités. Mais la principale préoccupation dans ces centres demeure la valorisation du Biogaz.

Notons que le potentiel énergétique que représentent les déchets urbains et agricoles au niveau national est estimé à 5 millions de tonnes, ce qui correspond à un gisement de l’ordre de 1,33 million de TEP (Tonnes équivalent pétrole) par an. Le biogaz a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel, tout en ayant l’avantage d’être renouvelable. La biomasse (déchets organiques) dont il est issue étant elle-même renouvelable, contrairement au gaz naturel d’origine fossile et dont les quantités sont limitées. Le coût de l’énergie électrique issue des biogaz est néanmoins supérieur à l’électrique issue du gaz naturel.

Fethi Mohamed