<span style='text-decoration: underline;'>Education-Dass</span>:<br><span style='color:red;'>Des projets pour la scolarisation des enfants aux besoins spécifiques</span>

Dans le cadre du vaste programme de prise en charge des enfants handicapés sur le plan pédagogique, les services du secteur des directions de l’Education de la wilaya d’Oran en coordination avec ceux de l’action sociale et de solidarité veillent à ce que chaque enfant handicapé ait droit à une place au sein de l’école pour être scolarisé et pour pouvoir suivre les cours comme les autres gamins de son âge.

Des classes sont équipées et adaptées selon les normes règlementaires exigées aux enfants handicapés pour les accueillir et leur assurer un programme pédagogique spécial approprié selon le degré de l’handicap.

A cet effet, il a été signalé que concernant les enfants sourds-muets, une école existe déjà. Pour ce qui est de ceux qui ont un retard et des troubles de la parole, une classe spéciale est ouverte au niveau de l’école implantée au boulevard Adda Benaouda. Dans le même cadre, lesdits services précisent que pour les enfants qui présentent une trisomie 21, des classes seront mises à leur disposition pour un environnement adéquat et un bon encadrement pédagogique ainsi que des formateurs qualifiés dans le domaine pour leur permettre une bonne scolarisation et un bon suivi en classe.

Les associations qui œuvrent dans le domaine participent et s’impliquent également pour aider les enfants aux besoins spécifiques en adoptant un programme spécial pour les insérer dans la société pour qu’ils puissent devenir à l’avenir indépendants et capables de subvenir à leurs besoins à l’âge adulte. Pour la concrétisation du programme des projets concernant ces enfants, les mêmes services déploient tous les moyens humains et matériels pour atteindre, notamment, les objectifs visés et aider ces personnes aux besoins spécifiques en les encourageant à rejoindre les bancs de l’école pour améliorer les conditions et leur niveau de vie sur tous les plans.

