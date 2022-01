<span style='text-decoration: underline;'>SIDI EL BACHIR</span>:<br><span style='color:red;'>Des propositions en étude pour des opérations d’embellissement</span>

Au niveau du quartier de Sidi El Bachir qui relève de la daïra de Bir El Djir,un programme concernant des opérations d’embellissement des lieux est en maturation.

Des propositions sont en étude, ainsi que des projets qui sont en cours de réalisation, alors que d’autres ont été achevés. Ils portent entre autres sur des travaux de réhabilitation du réseau routier pour faciliter la circulation des automobilistes surtout ceux qui empruntent ces voies au quotidien . L’objectif est d’essayer d’améliorer les conditions et le cadre de vie de des habitants de quartier en leur apportant un plus et de répondre à leurs besoins en essayant de donner une bonne image à ce quartier en protégeant et en préservant également l’environnement . D’autre part ,toutes les dispositions sont prises et tout les efforts sont fournis sur tous les plans pour atteindre les objectifs visés pour relever aussi le défi en matière des préparatifs pour la réussite de l’évènement sportif international tant attendu par les Oranais que va abriter la wilaya, celui des jeux méditerranéens pour pouvoir accueillir les invités étrangers dans de bonnes conditions de découvrir et de visiter les lieux et différents endroits de la ville d’Oran.

Bekhaouda Samira