<span style='text-decoration: underline;'>Baptisation des rues </span>:<br><span style='color:red;'>Des propositions en étude pour la confirmation des anciens noms et le lancement d’autres</span>

Dans le cadre du programme de nomination des différentes rues des divers quartiers de l’ensemble des communes qui relèvent de la wilaya d’Oran, les services du bureau de wilaya de l’organisation et de la direction des moudjahidines en coordination avec les autres partenaires, à savoir ceux de la commission de wilaya, s’impliquent sur le terrain pour étudier les différentes propositions faites dans le domaine pour confirmer les anciennes nominations et le lancement d’autres nouvelles.

A cet effet, pour les opérations de numérisation des adresses, la wilaya d’Oran est très avancée dans ce volet ; depuis l’année 2015 et jusqu’à ce jour notamment, plus de dix mille opérations de baptisation ont été faites au niveau de divers lieux de la wilaya. Lesdits services poursuivent ledit programme pour généraliser l’action, surtout avec la construction de nombreuses nouvelles cités d’habitations et d’autres infrastructures publiques au niveau de divers lieux suite aux nombreuses opérations de relogement des familles et de déménagement qui sont fréquentes et se poursuivent à longueur d’année au niveau de la wilaya. Dans le même cadre, lesdits services ont signalé que pour le bon déroulement dudit programme, tous les efforts sont fournis et tous les moyens humains et matériels sont déployés pour des résultats satisfaisants dans le domaine et pour la concrétisation des opérations de baptisation selon les normes règlementaires exigées et avec de nouvelles techniques adéquates adoptées par les services concernés.

Bekhaouda Samira