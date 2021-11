<span style='text-decoration: underline;'>RENCONTRE AU CENTRE DES LOISIRS SCIENTIFIQUES</span>:<br><span style='color:red;'>Des propositions pour établir le plan national des jeunes</span>

Pour établir le plan national pour les jeunes, une conférence a été organisée au centre des loisirs scientifiques jeudi.

Cette rencontre a pour but de faire un ensemble de propositions suite aux changements sociaux et pour répondre aux besoins des jeunes .Cette journée a vu la participation des membres de la société civile et des partenaires du secteur de la direction de la jeunesse et des sports (DJS)de la wilaya d’Oran .

A cet effet ,les associations ont fait différentes propositions qui relèvent de plusieurs secteurs comme le tourisme ,la formation ,la santé et l’environnement. Ils ont abordé plusieurs axes concernant entre autres l’organisation des activités scientifiques, culturelles et sportives ainsi que touristiques tel que la concrétisation d’un programme pour le déplacement des jeunes dans les wilayas du pays ,des formations pour les enfants pour participer à des actions de volontariat et de solidarité dans les établissements hospitaliers ,ainsi que le renforcement des circuits touristiques pour promouvoir le tourisme et également les activités artisanales .Cette journée permet aux services qui relèvent du secteur de la DJS de participer à ce plan en contribuant par un travail de base qui sera présenté au ministère de la jeunesse et des sports.

Bekhaouda Samira