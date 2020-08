<span style='text-decoration: underline;'>Reouverture des mosquées prochainement</span>:<br><span style='color:red;'>Des propositions sanitaires pour la protection des fidèles contre le Covid-19</span>

Dans le cadre de l’opération de réouverture progressive des mosquées désignées par les services de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya d’Oran, la cellule de sécurité a chargé les services de la prévention de la direction de la santé et de la population de la wilaya de préparer, notamment, la situation sanitaire dans les grandes mosquées.

A cet effet, lesdits services ont fait plusieurs propositions concernant le volet préventif. Ils conseillent les fidèles le respect absolu des consignes sanitaires de sécurité pour lutter contre la propagation de l’épidémie du Covid-19 en pratiquant les prières dans les mosquées. Dans le même cadre, lesdits services proposent que l’entrée et la sortie des fidèles doivent être bien organisées pour éviter la foule et le regroupement des personnes au niveau des accès, pour éviter le contact entre eux et pour lutter contre la contamination audit virus. Ils demandent également à ce que les fenêtres restent bien ouvertes pour une meilleure aération des lieux lors des prières pour une bonne sécurité sanitaire et insistent sur le respect de la distanciation sociale. Ils proposent également de prendre la température des fidèles avant d’entrer dans les différentes mosquées. Dans le même cadre, lesdits services proposent également que les services des établissements de santé de proximité assurent des campagnes de sensibilisation et de prévention sur la propagation de ladite épidémie dans les différentes mosquées rouvertes. Lesdites propositions ont été faites aux services concernés en attendant de les approuver. Le but de ces actions est de protéger les personnes qui viennent pour accomplir de nouveau les prières collectives en ces lieux cultes, dudit virus et de leur permettre de prier en toute sécurité.

Bekhaouda Samira