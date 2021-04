<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Libye</span>:<br><span style='color:red;'>Des relations au beau fixe</span>

Il a été largement constaté une présence positive et permanente de l’Algérie aux côtés de l’Etat et de la société de ce pays voisin. Les 900 kilomètres de frontière commune justifient amplement l’inquiétude de l’Algérie et également sa sollicitude auprès du peuple libyen.

L’Algérie accorde une importance cruciale à la stabilité de la Libye et travaille à renforcer les relations entre les deux pays. C’est le sens que donne Alger à la récente visite à Tripoli effectué par Sabri Boukadoum. «Cette visite de travail en Libye, pays frère, a constitué une opportunité d’échanger avec les hauts responsables du nouveau pouvoir exécutif, en vue de renforcer les relations bilatérales et réaffirmer le soutien continu de l’Algérie aux efforts visant l’unification des rangs et la préparation des échéances importantes à venir», a écrit M. Boukadoum dans un tweet sur son compte officiel. Cette déclaration vaut un soutien sans faille à la nouvelle équipe qui fait consensus entre les factions politiques libyennes. Il convient de rappeler, à ce propos, les déclarations du président Tebboune qui a, à plusieurs reprises, signifié la disponibilité de l’Algérie à contribuer au retour à la paix et à l’effort de reconstruction dans ce pays.

Cette disponibilité qui s’est manifestée par l’envoi d’aide humanitaire et médicale aux populations du sud de la Libye, traduit, si besoin tout l’intérêt que porte Alger à la stabilité de la Libye et à la sécurité des Libyens. A ce propos, le ministre des Affaires étrangères a souligné dans son twitt que «la sécurité et la stabilité de la Libye demeurent notre seul objectif. Ce qui fait le bonheur de ce pays nous réjouit comme son malheur nous attriste». Cela revient à constater une présence positive et permanente de l’Algérie aux côtés de l’Etat et de la société de ce pays voisin. Les 900 kilomètres de frontière commune justifient amplement l’inquiétude de l’Algérie et également sa sollicitude auprès du peuple libyen.

Le Twitt de Sabri Boukadoum est venu sanctionné l’audience que lui a accordé, ce lundi, le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah. Le ministre des Affaires étrangères était à la tête d’une délégation composée par le ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud et de hauts cadres de l’Etat. Il avait été question lors de cette entrevue de «l’intensification de la coordination et des consultations politiques (entre les deux pays) autour de différentes questions d’intérêt commun», indique un communiqué du gouvernement libyen. Les deux parties sont tombées d’accord sur la nécessité de «la poursuite de la coopération et des consultations afin de faire face aux dangers qui menacent la région, à l’image du terrorisme, du crime organisé transfrontalier, du trafic de stupéfiants, de la contrebande d’armes et de l’immigration clandestine», a précisé le communiqué.

Il avait été également décidé lors de cette rencontre d’accorder la priorité aux réunions de préparation de la 14ème session de la haute commission mixte. Dans le cadre de leur visite de travail en Libye, MM. Boukadoum et Beldjoud avaient rencontré de hauts responsables libyens dont le président du Conseil présidentiel, Mohamed El Manfi et deux membres du Conseil présidentiel, Moussa El Kouni et Abdallah Ellafi. Ils ont également été reçus par le président du Haut Conseil de l’Etat, Khaled El Mechri.

Anissa Mesdouf