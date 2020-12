Des retards et des anomalies devant être corrigées…

« Le wali d’Oran a effectué, jeudi dernier, le 03 décembre 2020, une visite d’inspection et de travail, au cours de laquelle il a inspecté l’avancement des travaux de réalisation du complexe olympique et du village méditerranéen à Belgaid. Accompagné de Messieurs les Directeurs des Équipements Publics et de la Jeunesse et des Sports, le Wali a inspecté les différents ateliers, tels que la salle omnisports, le complexe aquatique et le stade 40 000 places, en sus des différents ateliers du village méditerranéen ». Tel est, mot à mot, le communiqué publié sur le site officiel de la wilaya d’Oran informant les citoyens sur les activités de la wilaya et l’état des lieux des projets et opérations inscrites au programme de développement local. A la lecture de ce communiqué on se rend compte d’un certain manque informations sur les résultats de cette visite en termes d’évaluation de l’état d’avancement des chantiers et d’éventuels problèmes ou contraintes rencontrées et devant être rapidement levées. Faut-il alors croire que les travaux d’achèvement du complexe olympique et du village méditerranéen ne souffrent d’aucune entrave particulière. On ne peut que l’espérer et le souhaiter. Mais il se trouve que certaines «mauvaises langues» bien averties, annoncent au contraire que les lourdeurs du système bureaucratique local et les pesanteurs dans le règlement de certaines procédures administratives et financières ne cessent d’handicaper le déroulement des travaux de réalisation dans les conditions optimales requises et exigées par les autorités locales. A l’image du système d’arrosage de la pelouse du stade qui, fort heureusement, a été revu et corrigé permettant à l’herbe de se régénérer, bien d’autres aspects techniques seraient encore en instance de «révision» mais attendent, nous dit-on, d’être inscrits sur la liste réglementaire des «travaux supplémentaires» devant être facturés et payés à l’opérateur concerné. Et il s’agit le plus souvent d’un sous-traitant ayant, pour une raison ou une autre, «bâclé» son travail ou «improvisé», pour ne pas dire triché, dans l’utilisation des matières et les normes de réalisation de la tâche qui lui a été confiée. Il est vrai qu’après les premiers grands retards enregistrés par l’entreprise chinoise dans l’avancement global du projet, les fortes pressions exercées par les plus hautes instances du pays avaient contraint l’opérateur à faire appel aux sous-traitants dans presque tous les lots de travaux en cours, revêtements, éclairages, plomberies, réseaux incendie… Fatalement, face au déficit connu à Oran en matière de sérieux et de compétences dans l’exercice de ces activités, le risque, nous dit-on, «était grand et mal calculé» de subir des retards et des anomalies devant être évidemment corrigées…

Par S.Benali