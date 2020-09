<span style='text-decoration: underline;'>Bilan des précipitations des dernières 24 heures</span>:<br><span style='color:red;'>Des routes fermées et plusieurs villes inondées</span>

Les fortes précipitations qui se sont abattues durant les dernières 24 heures sur les wilayas du centre et de l’est du pays ont engendré inondations et fermeture de routes et de quelques tunnels au niveau de plusieurs villes.

Durant la matinée d’hier, les habitants de plus d’une dizaine de wilayas se sont réveillés les pieds dans l’eau. Il aura suffi quelques minutes pour que des quartiers entiers soient submergés par des eaux suite à des pluies torrentielles qui ont duré quelques heures. Si les dégâts matériels sont en cours d’évaluation par les services concernés, les fortes précipitations d’hier ont causé la mort d’un enfant de 8 ans dans la wilaya de Mila après avoir été emporté par les eaux d’oued au lieu-dit Mechtat Tassouit et admis ensuite aux urgences de l’hôpital de Ferdjioua.

L’ampleur des inondations peut être mesurée par les photos et les vidéos partagées par les internautes sur les réseaux sociaux, montrant des quartiers entiers de plusieurs villes du pays submergés par les eaux.

Selon les déclarations à la Radio nationale du chargé de communication à la Protection civile, le lieutenant Khaled Benkhalfallah, «les services de la Protection civile poursuivent les opérations d’intervention pour la réouverture des routes coupées et tunnels inondés par les eaux de pluie, suite aux intempéries enregistrées durant les dernières 24 heures, à travers plusieurs wilayas du pays».

Au niveau de la capitale, plusieurs quartiers et axes routiers ont été fermés par les eaux, ce qui a engendré des perturbations de la circulation automobile. Les quantités d’eau tombées durant la même période ont enregistré des chiffres importants.

Ainsi, la plupart des communes d’Alger ont été touchées à des degrés différents par les inondations. Les communes plus touchées sont Bir Mourad Raïs, Hydra, Ben Aknoun, Gué de Constantine en plus de la localité de Oued Romane.

Selon les précisions du lieutenant Khaled Benkhalfallah, à Alger, «les équipes de la Protection civile sont encore mobilisées au niveau de 10 points situés au niveau des communes de Sidi M’hamed, Bir Mourad Rais, Gué de Constantine, Chéraga et Hussein Dey pour rouvrir les routes et tunnels inondés par les fortes précipitations enregistrées la nuit de lundi, causant une congestion routière au niveau de plusieurs voies».

Interruption temporaire du Tramway d’Alger

En plus de la fermeture de quelques axes routiers notamment durant une bonne partie de la matinée d’hier, le Tramway a été interrompu partiellement.

«Nous informons notre aimable clientèle que le service tramway a enregistré aujourd’hui 08 septembre 2020 depuis le début de service, une perturbation du trafic en raison des inondations sur la voie du tramway entre les stations Ruisseau et cinq maisons. Le service voyageurs a été maintenu entre les stations Cinq maisons et Dergana Centre», a annoncé, dans un communiqué, la société SETRAM en charge de l’exploitation et de la maintenance des Tramways du pays.

Toujours au niveau d’Alger, un communiqué de la Protection civile a annoncé l’intervention de secours de ce corps «intervenu suite à l’effondrement d’un mur extérieur d’une longueur de 02 M appartenant à l’ambassade de France ayant causé la fermeture de la route au lieu-dit El Arbi Aligue commune et daïra de Hydra, aussi 02 véhicules coincés par les eaux ont été dégagés au lieu-dit place des fusillés Ruisseau».

La même source a affirmé que «plusieurs stagnations des eaux pluviales ont été signalées au niveau de points et accès de la Capitale, en particulier les commues de Cheraga, Bir Mourad Rais, Sidi M’hamed, Hussein Dey, Alger-Centre, Ain Naadja, Bouzareah, Béni Messous, Belouizdad et Gue de Constantine suite à la montée du niveau des eaux sans faire de dégâts humains».

Le communiqué de la Protection civile a également fait état de «l’effondrement partiel d’un plancher au niveau de 02 appartements à la rue Hassiba Ben Bouali commune Sidi M’hamed, affaissement de terrain d’un diamètre de 10 m et une profondeur de 08 m commune de Mohamed Belouizdad et glissement de terrain enregistré au niveau de la rue rochai Boualem, commune de Mohamed Belouizdad».

Les quartiers de plusieurs villes du pays inondés

Au niveau des autres wilayas du pays et hormis la Capitale, les services de la Protection civile sont intervenus à Mila, Tébessa, Khenchela, Oum el Bouaghi, Skikda, Batna, Batna, Oum El Bouaghi, Tissemsilt, Djelfa et M’Sila.

«Suite aux chutes de pluies enregistrées durant les dernières 24 heures, notamment à travers plusieurs wilayas du pays, les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions de sauvetage de personnes coincées et le dégagement de véhicules, épuisements et pompages des eaux pluviales à travers les routes nationales et wilayas, aussi dans les habitations et édifices publics et privés suite aux débordements des oueds et la montée du niveau des eaux », indique le communiqué de la Protection civile.

La même source a affirmé que dans la daïra d’Ain El Baydha Ahrich, wilaya de Mila, un enfant âgé de 08 ans est décédé après son admission aux urgences de l’hôpital de Ferdjioua, la victime a été emportée par les eaux d’oued au lieu-dit Mechtat Tassouit.

Dans la wilaya d’Oum El Bouaghi, les services de la Protection civile ont pu sauver 03 personnes qui étaient à bord d’un camion encerclé par les eaux pluviales au niveau du tunnel à l’entrée de la commune.

À Khenchela, les secours de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisements des eaux pluviales à l’intérieur de 40 habitations et 04 locaux commerciaux aussi le dégagement de 08 véhicules coincés par les eaux pluviales sans enregistrer de victimes, indique la même source. Dans la wilaya de Skikda, une stagnation des eaux pluviales a été constatée à travers plusieurs quartiers sans enregistrer de dégâts. Dans la wilaya de Tébessa, les secours de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations d’épuisements des eaux pluviales dans 18 habitations sans enregistrer de dégâts humains et matériels.

Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont également effectué dans la wilaya de Batna plusieurs épuisements des eaux pluviales au niveau des communes de la wilaya sans enregistrer de dégâts humains ou matériels.

Dans la wilaya de Boumerdès, des eaux pluviales se sont stagnées au niveau des cités des 800 logements et 1200 logements (commune de Boumerdès). Les secours de la Protection civile ont également effectué des opérations d’épuisements des eaux pluviales par les moyens d’intervention. Dans la commune de Khemis El Khechna, les services de la Protection civile ont enregistré la chute d’un arbre sur le toit d’une maison à la cité 17 juin sans faire de victimes.