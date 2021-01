<span style='text-decoration: underline;'>Formation et enseignement professionnels</span>:<br><span style='color:red;'>Des sections déléguées aux zones éloignées</span>

Dans le cadre du programme pour l’amélioration et l’extension des services au niveau du secteur de l’enseignement et de la formation professionnels qui relève de la wilaya d’Oran, des sections déléguées de formation dans différentes spécialités sont ouvertes au niveau des salles des centres culturels et des maisons de jeunes des villages éloignés et isolés des diverses communes de la wilaya.

Cette initiative va permettre aux jeunes de ces villages de pouvoir bénéficier d’une formation sans trop se déplacer et pour leur assurer par la suite la possibilité d’exercer un métier et devenir indépendant financièrement à l’avenir et de contribuer également pour lutter contre le chômage dans ces zones et répondre aux besoins des jeunes en ces lieux.

Dans le même cadre ,ces services ont signalé que pour le bon déroulement du programme, tous les moyens sont déployés et tous les efforts sont fournis pour, notamment, permettre aux jeunes des zones éloignées de sortir de leur isolement et de la routine du quotidien en s’occupant positivement en se formant dans la spécialité voulue pour un avenir meilleur et pour notamment essayer de participer au programme pour pallier les carences en ces lieux.

A cet effet, tous les arrangements nécessaires sont pris par les services pour que les services des directions de la culture et celle de la jeunesse et des sports mettent à leur disposition des salles pour pouvoir assurer les cours selon les normes réglementaires exigées pour atteindre les résultats visés.

Bekhaouda Samira