<span style='text-decoration: underline;'>Plusieurs accidents y ont eu lieu</span>:<br><span style='color:red;'>La corniche… la route de la mort?</span>

La route de la corniche oranaise a enregistré depuis le début de la saison estivale un nombre alarmant d’accidents de la route, il ne se passe pas un jour, sans que cette route reliant la ville aux plages de la commune balnéaire d’Ain El Turck n’enregistre un accident. Et malheureusement, ces accidents sont souvent mortels.

En effet empreinte par des motos de grosses cylindrées, véhicules, bus, cette route est devenue ces derniers jours une véritable route de la mort. Hier, elle a été le théâtre d’un grave accident qui a coûté la vie à un jeune âgé de 32 ans.

En effet, il était presque 08h du matin, lorsqu’une grave collision a eu lieu sur cette route entre un bus et un véhicule de marque Renault Clio Campus. Le chauffeur du bus a perdu la vie sur place, sa dépouille a été évacuée vers la morgue de l’hôpital de Medjbar Tami à Ain El Turck. Cet accident a fait aussi 08 blessés souffrant de différentes blessures âgés entre 10 et 69 ans. Ils ont reçu les premiers soins de la part des pompiers, avant d’être évacués vers le même hôpital.

Il est à rappeler qu’il ya quelques jours, un accident de la route est survenu durant la matinée non loin du Rocher de la Vieille à Mers El Kebir suite à une collision entre deux véhicules. Cet accident a fait 03 blessés. Un accident mortel a également coûté la vie à un jeune motocycliste âgé de 35 ans suite à la collision entre un véhicule et une moto de grosses cylindrées, sur le virage de Cap Falcon à Aïn El Türck. Le chauffeur du véhicule âgé de 44 ans été sous le choc après cet accident. La protection civile d’Oran a lancé un appel aux automobilistes pour éviter la vitesse excessive, la conduite en cas de fatigue, l’utilisation du portable. Elle a également incité au respect de la distance de sécurité et aussi éviter les manœuvres dangereuses. Mais le plus important demeure le respect du code de la route.

Fethi Mohamed