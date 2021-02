<span style='text-decoration: underline;'>Le théâtre en milieu universitaire</span>:<br><span style='color:red;'>Des sessions de formation pour les étudiants</span>

Dans le cadre du programme des activités culturelles et artistiques qui est concrétisé au niveau de divers lieux de la wilaya pour découvrir les doués du théâtre dans le milieu universitaire, une formation est organisée par les services de l’association « louelouètte el fène » au profit des étudiants universitaires de la wilaya d’Oran.

A cet effet, les services de l’association en coordination avec ceux du club «bessmètte el mouhèndisse » lancent des sessions de formation.Les séances sont constituées d’un groupe d’une vingtaine d’étudiants universitaires et les cours s’étalent sur une période de 20 heures pour chaque session.

Les formations sont plus basées sur les cours pratiques que théoriques. A la fin de cette formation les stagiaires vont présenter un travail sur le théâtre. Dans le même cadre, les mêmes services ont signalé que le but de cette initiative est d’inculquer dans le milieu universitaire la culture du théâtre et de permettre aux jeunes qui s’intéressent à ce secteur de pouvoir le pratiquer et de notamment avoir l’occasion de connaitre leurs capacités dans le domaine en bénéficiant de cette formation en faisant leurs premières preuves. Dans le même cadre, l’association essaye d’encourager également les étudiants à activer dans le secteur culturel pour notamment percer entre autres dans le théâtre.

Bekhaouda Samira