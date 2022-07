<span style='text-decoration: underline;'>CINEMA MAGHREB</span>:<br><span style='color:red;'>Des soirées artistiques variées au programme</span>

La direction de la culture de la wilaya d’Oran ainsi que l’office national de la culture et de l’information avec la participation des directions de la culture des wilayas de Sidi Bel Abbes , Tlemcen ,Tiaret ,Saida ,Mascara ,Relizane , Ain Temouchent , Chlef et de Mostaganem organisent un agenda varié en activités culturelles en marge de la tenue des jeux méditerranéens au niveau du cinéma Maghreb.

Ce programme est placé sous le haut patronage du ministère de la culture et des arts. Ainsi, depuis le début de cette rencontre sportive internationale cette structure a abrité plusieurs soirées une consacrée au bédoui avec la participation des artistes Oualja et Ould El Houari de Relizane et Boutayba de Saida, il y a eu aussi des festivals culturels ,des veillées musicales de type Andalous ,des représentations folkloriques animées par des troupes de la zawiya d’Ain Temouchent ,de Sidi Blel de Mascara ,d’El Alaoui de Sidi Bel Abbes ,ainsi qu’une soirée artistique traditionnelle avec la troupe de Chlef et la participation de celle de Sidi Maàmar de Tiaret. Avant-hier a été programmée une soirée féminine avec la participation de chanteuses de Relizane ,et de la troupe de Beni Senousse de Tlemcen . une fête classique est aussi au programme avec la participation de l’école des arts, et de l’artiste Baba Ahmed de Tlemcen Ces activités se déroulent au quotidien le soir à partir de 21 heures.

Bekhaouda Samira