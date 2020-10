<span style='text-decoration: underline;'>Conservation des forêts</span>:<br><span style='color:red;'>Des sorties pour explorer des périmètres de chasse</span>

La Conservation des forêts d’Oran a lancé des sorties pour explorer des périmètres de chasse dans différents espaces boisés de la wilaya, notamment avec la reprise officielle de cette activité, décidée par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, après une suspension de plus de 25 ans, a rapporté mercredi la conservation.

La Conservation des forêts mène actuellement des tournées pour explorer des lieux de chasse au niveau d’espaces forestiers d’Oran, en application de la législation régissant cette activité, visant notamment la protection de la richesse faunistique. L’opération porte sur l’établissement d’un inventaire du gibier, dont la chasse est autorisée suivant la loi en vigueur dans le domaine, a indiqué l’inspecteur en chef des forêts à la Conservation, Mechri Omar, précisant que les résultats de l’opération seront présentés aux associations des chasseurs qui pratiquent cette activité à Oran.

Il a rappelé que la loi interdit la chasse en nocturne, en cas de feux de forets et de chute de neige, notant que la saison de chasse est fixée du 15 septembre au 1er janvier pour le gibier non migrateur et du 15 juillet au 7 août pour le gibier migrateur.

La Conservation des forêts a organisé, l’an dernier, sa première session de formation dans le domaine de la chasse sanctionnée par un certificat habilitant son détenteur à pratiquer la chasse.

Dans le même contexte, 431 personnes ont reçu une formation sur les techniques de chasse, la protection de l’environnement, la connaissance des types de gibiers autorisés et interdits à la chasse, et d’autres règlements, a-t-on fait savoir. Une centaine de personnes ont obtenu un permis de chasse parmi un groupe ayant suivi une formation, a-t-on indiqué.

La Conservation des forêts œuvre à orienter et à former les chasseurs et traite avec la Fédération de wilaya des chasseurs qui regroupe 14 associations de chasseurs à Oran.