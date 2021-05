<span style='text-decoration: underline;'>Théâtre régional d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des spectacles pour les enfants des zones d’ombre chaque mercredi</span>

Le théâtre régional «Abdelkader Alloula» consacrera désormais le mercredi de chaque semaine pour accueillir les enfants des localités enclavées et des zones d’ombre de la wilaya d’Oran, a-t-on appris du directeur de cet établissement, Mourad Senouci.

En plus de l’habituel programme destiné aux enfants tous les mardis et samedis, le TRO compte rajouter la journée du mercredi pour accueillir à titre gracieux les enfants des localités enclavées et des zones d’ombre, a précisé M. Senouci. Cette décision a été prise suite au succès remporté par la première initiative, lancée en avril dernier en partenariat avec la direction locale de l’éducation et celle de la culture dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine.