<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Des sujets abordables pour les 13.567 candidats du BEM</span>

Hier mercredi ont pris fin les épreuves du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour les 13.567 candidats. Selon les premières impressions de certains élèves, les sujets étaient tous abordables en commençant par la langue arabe qui était le premier sujet dès le coup d’envoi du BEM donné par le wali au niveau du CEM Gharbi Abdelkader de Sidi Bel Abbés.

Les autres sujets surtout pour les mathématiques se sont déroulés sans grandes difficultés, toujours selon les élèves interrogés. Pour rappel, les 13.567 candidats sont répartis entre 6.691 garçons et 6.876 filles, dont 13.083 scolarisés, 484 libres (200 de sexe féminins et 284 de sexe masculin), huit candidats handicapés et 525 des centres pénitenciers.

Ce qui fait le nombre de 69 centres d’examens encadrés par 4.500 surveillants et agents d’administration, 45 centres équipés de cantines et la mise à la disposition des élèves de 181 bus scolaires. Le CEM El Kahina a été désigné comme centre de correction des copies d’examen.

M. Bekkar