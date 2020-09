<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des supporters réclament une entreprise nationale pour accompagner l’équipe</span>

Des supporters du MC Oran, club évoluant en ligue professionnelle 1 de football, ont appelé, jeudi en fin d’après-midi la désignation d’une société nationale pour accompagner l’équipe phare d’El Bahia ainsi que le départ de l’actuel conseil d’administration, a constaté sur place un journaliste de l’APS.

Un groupe de supporters de MC Oran s’est rassemblé devant la place des victoires, au centre-ville d’Oran, tentant d’organiser une marche pacifique à travers les rues de la ville pour exiger l’intervention des autorités en vue de la venue d’une société nationale pour accompagner la club oranais, à l’instar de certaines équipes du pays, ont expliqué certains supporters. Les protestataires ont également exigé le départ de l’actuel Conseil d’Administration des Rouge et Blanc », à sa tête, Tayeb Mahiaoui et l’ensemble des actionnaires qui se sont succédés les dernières années sur l’équipe d’El Hamri et échoué à lui redonner la place qui lui sied par l’élite footballistique du pays, a-t-on ajouté. Les forces de l’ordre ont empêché la tenue de la marche prévue. Aucun incident n’a été enregistré, a-t-on constaté sur place.