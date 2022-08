<span style='text-decoration: underline;'>BMS</span>:<br><span style='color:red;'>Des températures caniculaires annoncées aujourd’hui et demain sur l’Ouest et le Centre du pays</span>

Des températures caniculaires annoncées aujourd’hui et demain sur l’Ouest et le Centre du pays

Des températures caniculaires pouvant atteindre 46 degrés affecteront plusieurs wilayas de l’Ouest et du Centre du pays aujourd’hui et demain, indique vendredi un bulletin météorologique spécial (BMS) émis par l’Office national de météorologie.

Placée en vigilance «Orange», la canicule affectera les wilayas d’Ain Témouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Alger et Boumerdès avec des températures oscillant entre 40 et 42 degrés. Les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Mascara, Relizane, Chlef et Ain-Defla seront également touchées par cette vague de chaleur où les température prévue oscilleront entre 44 et 46 degrés.