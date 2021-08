<span style='text-decoration: underline;'>Météo</span>:<br><span style='color:red;'>Des températures caniculaires lundi et mardi dans plusieurs wilayas du Nord du pays</span>

Des températures caniculaires lundi et mardi dans plusieurs wilayas du Nord du pays

Des températures caniculaires dépassant les 44 degrés Celsius dans certaines wilayas du Nord du pays et pouvant atteindre les 46/47 degrés dans d’autres sont prévues lundi et mardi, a annoncé dimanche l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Il s’agit des wilayas de Ain Defla, Médéa, Bouira, Tizi-Ouzou, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, M’Sila et l’Ouest de Batna, où les température prévues dépasseront les 44 degrés et pourraient atteindre localement les 46/47 degrés, notamment mardi, précise la même source, relevant que la validité du BMS, de niveau orange, s’étalera de lundi à 12h00 au mardi à 21h00 au moins. Les wilayas de Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, sont également concernées, où les températures prévues dépasseront les 42 degrés lundi au sud de ces wilayas pour atteindre ou dépasser les 44/46 degrés sur l’ensemble des wilayas mardi, ajoute le bulletin, dont la validité s’étalera du lundi à 12h00 au mardi à 21h00 au moins».