<span style='text-decoration: underline;'>ILS ONT ORGANISÉ UN SIT-IN</span>:<br><span style='color:red;'>Des travailleurs de l’EGSA réclament la totalité de leurs salaires du mois d’Août</span>

Des travailleurs de l’entrepri se de gestion des aéroports d’Oran (EGSA) ont organisé un sit-in devant le siège de l’entreprise à Es-Senia pour réclamer la totalité de leurs salaires du mois d’Août.

«Nous avons été surpris de voir que nos salaires étaient revus à la baisse ce mois-ci. On ne sait pas les causes. Nous avons reçu presque le salaire de base», dira l’un des protestataires. Un autre a expliqué : «La direction a émis récemment une note d’information pour affirmer que la baisse du nombre des vols aériens a entrainé l’arrêt de l’activité commerciale de l’entreprise et des pertes colossales», dira t’il. Cette note d’information explique également que :»Que les pourparlers avec les représentants des travailleurs lors de deux réunions organisées le 19 et 24 Août dernier n’ont pas abouti, la direction a décidé de revenir à la convention collective pour le calcul du salaire du mois d’Août, notamment, le paiement des primes pour les travailleurs qui se trouvent en congé temporaire, en attendant que les représentants des travailleurs puissent donner leurs propositions et la poursuite des discutions pour sortir de la situation actuelle». Les protestataires qui se sont rassemblés hier devant le siège de la direction pour la 2ème journée consécutive, campent sur leurs positions.

Fethi Mohamed