<span style='text-decoration: underline;'>EL ANCOR </span>:<br><span style='color:red;'>Des travaux d’assainissement et de bitumage au niveau des zones d’ombre</span>

Dans le cadre du vaste programme des projets de développements à réaliser au niveau des zones d’ombre situées au niveau des diverses communes de la wilaya d’Oran, celles qui relèvent de la commune d’El Ançor, les services concernés s’impliquent sur le terrain pour traiter les différents dossiers ayant trait à ce volet.

A cet effet, ce programme concerne la ferme des Andalouses, les Fermes et Guedara. Ainsi, des travaux vont être entamés pour régler les problèmes d’assainissement qui se posent au niveau de la ferme des Andalouses et de Guedara. Dans le même cadre, lesdits services prévoient des opérations de bitumage au niveau des Castors et des Fermes du côté « Saidi ». Le but de ces actions est d’essayer d’améliorer le niveau et le cadre de vie des habitants desdites zones et de répondre à leur préoccupations en leur offrant les meilleurs services et les commodités nécessaires. Lesdits programmes seront lancés après la finalisation des procédures.

Pour le bon déroulement des travaux, les services concernés vont fournir tous les efforts et déployer tous les moyens pour achever les opérations à terme dans les délais arrêtés. Les services de tutelle veillent notamment à ce que tous les programmes soient concrétisés pour écarter définitivement les carences sociales au niveau des zones d’ombre des communes de la wilaya.

Bekhaouda Samira