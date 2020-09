<span style='text-decoration: underline;'>Sidi El Houari (Oran)</span>:<br><span style='color:red;'>Des travaux de réhabilitation des routes</span>

Dans le cadre de la concrétisation du programme d’amélioration du réseau routier au niveau des divers quartiers des communes de la wilaya d’Oran, les services des travaux publics de la wilaya lancent des travaux de réhabilitation des routes au niveau des quartiers suivants, entre autres, de Sidi El Houari , Es Seddikia et El Mokrani.

Dans le même cadre, il a été signalé qu’une opération similaire touchera d’autres lieux à propos des points noirs enregistrés également au niveau des quartiers Benarba et d’El Hassi, des travaux qui seront également pris en charge et traités par lesdits services. Pour le bon déroulement de ces actions, ces services vont fournir tous les efforts et tous les moyens humains et matériels seront déployés au niveau desdits chantiers pour achever les travaux dans les délais. Le but est de permettre aux usagers des routes de circuler aisément en toute sécurité en leur assurant plus de confort et de sur les routes en évitant les nids de poules et les crevasses qui gênent la fluidité de la circulation, poussant les automobilistes à faire de grands détours et de fausses manœuvres au quotidien, ce qui endommagent en grande partie leurs véhicules et créent des tracas sur les routes.

Bekhaouda Samira