<span style='text-decoration: underline;'>INNONDATIONS A HASSI BOUNIF</span>:<br><span style='color:red;'>Des travaux de réhabilitation et traitement des routes de haï «El Louze»</span>

Dans le cadre du programme des projets de développements à concrétiser au niveau de la commune de Hassi Bounif pour l’amélioration des conditions de vie des habitants de la dite commune, il y’aura la réalisation des travaux de réhabilitation des routes qui relèvent du quartier « El Louze » ainsi qu’a coté du bureau de poste.

Dans le même cadre, les services de la commune fournissent tous les efforts pour arriver à régler les différents problèmes qui se posent au niveau des différents hays suite aux inondations lors des pluies durant la saison hivernale .Pour répondre aux demandes des citoyens concernant ces problèmes, des études sont faites pour trouver une solution adéquate définitive et durable et toutes les dispositions sont prises par les services concernés pour atteindre les objectifs visés et pour remédier à cet état de fait .Le but est de permettre aux usagers des routes :les piétons et les écoliers de circuler aisément au niveau des différents quartiers qui relèvent de la dite commune surtout durant cette saison hivernale où les écoliers sont contraints de rejoindre leurs écoles quotidiennement et de traverser les rues malgré les fortes averses.

Bekhaouda Samira