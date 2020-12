<span style='text-decoration: underline;'>Une route vitale</span>:<br><span style='color:red;'>Des travaux de remise en état sur la RN 108</span>

Depuis plusieurs mois, le tronçon de la RN 108 reliant El Hamoul à Oran à la localité de Tamazoura dans la wilaya d’Ain Temouchent est dans un état lamentable. Les automobilistes se sont donc réjouis récemment du début des travaux de bitumage de cette route vitale pour l’activité économique à Oran.

Les automobilistes qui circulent ces derniers mois sur ce tronçon ont fait face à une situation difficile à cause de l’apparition de plusieurs fossés et nids de poules qui mettent leur vie en danger. Des travaux de grattage ont été entamés ces derniers jours sur ce tronçon.

Notons que plusieurs usines sont en activité au niveau de la zone industrielle de Tamazougha (Wilaya Ain Temouchent), des briqueteries et un complexe sidérurgique en cours de réalisation, à cela s’ajoute, les hangars avicoles et la grande raffinerie de sucre d’Oran située à Tafraoui. Des centaines de poids lourds passent quotidiennement sur cette route, ce qui endommage encore davantage la chaussée.

Fethi Mohamed