<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Des troupes de 13 wilayas à la 25ème édition du festival du théâtre scolaire</span>

A partir d’aujourd’hui et jus qu‘au 1er juillet, les responsables du bureau des activités culturelles et sportives de la direction de wilaya de l’éducation de Mostaganem organisent la vingt cinquième édition du festival du théâtre scolaire auquel participent des troupes théâtrales d’établissements scolaires de 13 wilayas, à savoir, Naâma, Tipasa, Béjaïa, Saida, M’sila, Mostaganem, tebessa, Bordj Bouareridj, Bouira, Tissemsilt, Laghouat, Batna et Médéa. Les manifestations théâtrales se déroulent à la maison de la culture « Ould Abderrahmane Kaki».

Charef.N