<span style='text-decoration: underline;'>APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE</span>:<br><span style='color:red;'>Des universitaires sur le terrain pour connaitre les avis des consommateurs</span>

Les services de l’agence du bassin hydrographique de la tranche « est » chapotent une vaste opération pour connaitre les avis des citoyens des divers quartiers qui relèvent de l’ensemble des communes de la wilaya d’Oran sur le programme en matière d’approvisionnement en eau potable.

Cette action est concrétisée sur instruction du ministère des ressources en eau pour notamment avoir une idée sur la qualité des services en matière de distribution de l’eau potable dans les foyers .Elle se déroule sur tout le territoire national . Les services de la dite agence ont choisi et charger des équipes constituées de groupes d’universitaires listés par les services de l’agence de l’emploi de jeunes pour faire du porte à porte et pour questionner les ménagères sur l’approvisionnement en eau potable dans les foyers .Cette action est une opportunité pour les citoyens de donner leur avis de vive voix sur la distribution de l’eau potable dans les foyers .Dans le même cadre ,il a été signalé que cette enquête va permettre de prendre notamment en considération les préoccupations des citoyens concernant les services offerts par le dit secteur et va permettre d’améliorer et de développer encore plus le programme en assurant une distribution meilleure de l’eau potable dans les ménages et d’évaluer les prestations des services publics par le biais des avis des consommateurs.

Bekhaouda Samira