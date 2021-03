<span style='text-decoration: underline;'>Six individus placés sous mandat de dépôt</span>:<br><span style='color:red;'>Des véhicules et deux motos volés , récupérés à Es-Senia</span>

Une bande de malfaiteurs, composée de six individus âgés entre 23 et 35 ans, est tombée dans les filets de la police d’Es Senia.Cette bande était spécialisée dans le vol des objets de valeurs à l’intérieur des domiciles, ainsi que le vol des voitures et des motos.

En effet, dans le cadre de la lutte contre la criminalité dans toutes ses formes, surtout celle liée à l’atteinte des biens et des personnes , les éléments de la police judiciaire de la sûreté de daïra d’Es-Sénia ont réussi à récupérer des objets volés, à savoir deux véhicules (peugeot 208 et une golf volkswagen), deux motos , des électroménagers, des montres de valeur, une bague de matière jaune, ainsi q’une somme d’argent estimée à 55 millions de centimes. L’opération s’est soldée par l’arrestation d’une bande composée de six individus âgés entre 23 et 35 ans.

La victime s’est présentée à la sureté de daïra d’Es-Sénia pour déposer une plainte, en déclarant que des individus se sont introduits pendant son absence dans sa maison et ont volé des objets de valeur, à savoir une somme d’argent, des bijoux, et des électroménagers. Une enquête a été ouverte et a conduit à l’identification et la localisation des malfaiteurs. Munis d’un mandat de perquisition, délivré par monsieur le procureur de la République près le tribunal d’Es-Senia , les policiers enquêteurs se sont rendus aux domiciles des mis en cause où ils ont mis la main sur les deux véhicules, une bague d’une matière jaune , des electromenagers, un téléviseur plasma, des montres de valeur, ainsi que la somme d’argent de 55 millions de centimes. Les six malfaiteurs ont été présentés dans l’après midi de jeudi devant le parquet près le tribunal d’Es-Sénia pour répondre aux chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et vol qualifié. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

Fériel.B