Des vents pouvant atteindre les 90km/h continueront de souffler sur plusieurs wilayas

Des vents forts continueront de souffler jusqu’à mercredi, parfois en rafales avec du sable en suspension, sur les wilayas du Nord et avec de fréquents soulèvements de sable sur les wilayas du Sud, réduisant fortement la visibilité, a indiqué, lundi, l’Office national de la météorologie dans un bulletin météorologique spécial (BMS).

Des vents de Sud à Sud-Est d’une vitesse de 70/80 km/h, pouvant atteindre ou dépasser parfois 90 km/h en rafales, continueront de souffler sur les wilayas d’Adrar, Timimoun, In Salah, Bordj Badji Mokhtar et Tamanrasset jusqu’à mardi à 18h00, précise le bulletin placé au niveau de vigilance Orange, ajoutant que le même phénomène concernera les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Saïda, Sidi Bel Abbes, Naâma et El Bayadh, et ce jusqu’à mardi à 21h00.

Les vents affecteront également Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou, Bouira, Médéa, Blida, Ain Defla, Tissemsilt, Tiaret, Relizane, Mascara, Laghouat, Djelfa, M’sila et Bordj Bou Arreridj, ainsi que Ghardaïa, El Menea, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt, El Oued, Ouargla et Illizi, jusqu’à mercredi à 06h00, ajoute la même source.