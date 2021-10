<span style='text-decoration: underline;'>JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA POSTE</span>:<br><span style='color:red;'>Des visites guidées pour les écoliers et des portes ouvertes aux citoyens</span>

Dans le cadre des activités pour la célébration de la journée internationale de la poste ,au niveau de la wilaya d’Oran, les services de la poste lancent des portes ouvertes sur leurs services au niveau des guichets.

Cette manifestation se déroule au niveau du guichet principal avec la tenue d’une exposition et au niveau des bureaux de poste suivants des haï Khemisti ,Emir Khaled ,des communes de Boutlélis et d’Arzew .Ces journées s’étaleront sur une semaine et vont faire connaître les innovations dans le secteur .Dans le même cadre ,des visites guidées seront organisées au profit des élèves au niveau des bureaux de poste .Ces sorties sont concrétisées en coordination avec les services de la direction de l’éducation. Ainsi ces élèves vont avoir l’opportunité de se rendre dans ces lieux et connaître le rôle de la poste et les différents services qu’offrent ce secteur aux citoyens à longueur d’année.

B.Samira