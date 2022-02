<span style='text-decoration: underline;'>Le phénomène prend de plus en plus d’ampleur à Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Des voleurs de couverts d’avaloirs interpellés à Bir el Djir</span>

Le phénomène du vol de couverts d’avaloirs prend de plus en plus d’ampleur dans la capitale de l’ouest.

En Effet, un groupe de voleurs de couverts d’avaloirs ont été appréhendé en flagrant délit avant hier au milieu de la nuit par la police de la sûreté de daïra de Bir El Djir. Les mis en cause âgés entre 20 et 25 ans ont été surpris par la patrouille de la police qui veille sur la sécurité et la sérénité des citoyens surtout la nuit. Les jeunes voleurs étaient en train de voler des couverts et en possession d’autres couverts d’avaloirs volés et mis dans une charrette. Il est important de savoir que le prix d’un seul couvert balance entre 8000 et 10.000 DA. Un chiffre important , surtout que les opérations de vols comptent par dizaines, donc ce sont de grandes sommes d’argent qui remplissent les poches des membres de réseaux qui recrutent des jeunes petits voleurs , nous confirment nos sources policières. A signaler aussi que la disparition subite des couverts d’avaloirs peut causer des accidents des voitures , ou des blessures graves aux passants , à l’image des aveugles , des vieilles personnes ou des enfants qui peuvent tomber dans les trous de bouches d’égouts sans couverts, mais le plus intriguant dans l’histoire c’est le silence des citoyens qui ne réagissent pas en voyant des actes suspects , ce qui encourage les malfaiteurs à commettre leurs crimes.

Fériel.B