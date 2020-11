Des zones d’ombre… et des quartiers clochardiser et marginalisés

Selon le site officiel de la wilaya, les dix cellules mises en place le mois dernier pour le suivi des opérations programmées à travers les zones d’ombre ont entamé leurs sorties sur le terrain afin d’analyser l’état des lieux et d’évaluer, chacune pour son secteur d’activité concerné, l’avancement des actions et des projets initiés. Il s’agit, précise le communiqué, de cerner les problèmes et «les insuffisances qui entravent l’avancement des différents projets et de proposer des solutions afin d’améliorer la prise en charge et répondre aux attentes de la population». Une démarche et un discours qui «sent le déjà vu», expliquent des observateurs de la scène locale, peu convaincus par l’efficacité et la crédibilité de cette stratégie de contrôle et de suivi des chantiers par le biais de commissions, comités, ou cellules spécialisées. Au niveau des «zones d’ombre» recensées, après la sévère mise en garde du Chef de l’Etat à l’adresse des Walis, les cellules de suivi doivent se pencher sur la situation dans les secteurs de l’hygiène publique et du nettoiement, la préservation de l’environnement, les espaces verts, l’approvisionnement en eau potable, l’éclairage public, les infrastructures scolaires, le vieux bâti, les constructions illicites et les bidonvilles, les espaces forestiers, l’embellissement et la réfection des routes. Le communiqué précise que chaque cellule est coordonnée par un «responsable qui pilote toutes les actions menées». Commentant cette information un retraité habitant au quartier Hlm/Usto, connue pour ses cités d’habitat clochardisées, lançait ironiquement: « On dirait qu’il n’existe plus de structures d’état officielles ni même d’APC chargées de ces différentes missions de gestion des affaires publiques… En quoi ces cellules sont plus efficaces que les différentes directions de wilaya en charge des différents secteurs concernés…? «. Et d’ajouter: «C’est en principe au chef de Daira de jouer ce rôle d’inspection, de coordination et de suivi de ce programme au niveau des Communes relevant du territoire de la Daira… En créant à chaque fois des comités et des cellules spécialisés, pilotés par un chargé de mission membre de son cabinet, le Wali ne fait que confirmer l’échec et l’incapacité du système de gestion en place à prendre convenablement en charge les attentes et les préoccupations des populations. Aussi bien au niveau de ces zones d’ombre, placées soudainement à la Une de l’actualité, qu’au niveau de bon nombre de zones urbaines de la Ville d’Oran devenues de véritables douars en raison de la clochardisation avancée ». Il suffit par exemple d’emprunter l’axe routier entre le rond-point des trois cliniques et les HLM pour admirer, entre autres laideurs, cette baraque érigée sur un trottoir empêchant les piétons de passer, ces candélabres rouillés à côté d’autres poteaux implantés il y a quatre ans mais qui ne s’allument que très rarement, ces trottoirs défoncés, ces allées poussiéreuses sans revêtement, ces déchets et déblais de chantier abandonnés, et cet envahissement hallucinant de l’espace public par les commerçants illicites, même en face de l’école primaire et de la mosquée… Une «zone d’ombre» ou même l’eau potable est rationnée, où le chômage des jeunes bat des records et où le trafic de kif et de stupéfiants est connu de tous les résidents… Ainsi va Oran.

Par S.Benali