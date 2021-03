<span style='text-decoration: underline;'>JSK</span>:<br><span style='color:red;'>Désignation de Yarichène comme nouveau président du Conseil d’administration</span>

L’Assemblée générale des actionnaire de la SSPA de la Jeunesse sportive de Kabylie (JSK) a désigné dimanche, Yazid Yarichène comme président du Conseil d’administration (CA) «en remplacement de Cherif Mellal», a indiqué Djaffar Aït Mouloud, président du Club sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire du club.

Lors d’une réunion organisée au siège du CSA, à laquelle étaient présents 11 des 15 actionnaires de la SSPA, un comité directeur composé d’Aït Mouloud, Rachid Azouaou, Ali Bouzid et Azlef Malik, a été, également, mis sur pied pour seconder le nouveau président qui s’est engagé à présenter son projet «dans les prochains jours» et à «travailler corps et âme» pour réhabiliter le club. Les 4 actionnaires absents à cette assemblée ont été «dûment convoqués», a indiqué Aït Mouloud en conférence de presse, qui a dressé un «tableau noir» de la gestion des affaires du club par Cherif Mellal et sa direction. S’agissant de la conformité de cette réunion avec la réglementation en vigueur, il dira qu’ils ont agi «en toute légalité conformément à l’article 26 des statuts de la Société sportive par actions (SSPA) du club et des articles 611 et 613 du Code du commerce» qui autorisent le CSA, actionnaire majoritaire, à convoquer cette assemblée. De son côté, Nassim Benabderrahmane, directeur général de la SSPA/JSK sous Mellal, a indiqué dans une déclaration à l’APS qu’il était «toujours en poste» et n’était «pas au courant de cette décision» à laquelle le club réagira officiellement quand elle lui sera «notifiée». Il a, en outre, expliqué avoir été convoqué à cette assemblée à laquelle il ne s’est pas présenté en raison de «la préparation de la rencontre d’aujourd’hui (dimanche) contre le Paradou AC» comptant pour la 19e journée de championnat. Samedi, lors d’une conférence de presse, la direction de Mellal avait énuméré une «série d’irrégularités» entachant la convocation de cette assemblée, notamment l’obligation de sa tenue au siège de la SSPA, ce qui augure d’une bataille juridique entre les deux camps.