<span style='text-decoration: underline;'>Commune de Bousfer</span>:<br><span style='color:red;'>Désinfection des écoles primaires</span>

Dans le cadre du programme des activités pour lutter contre la propagation du Covid-19 qui est concrétisé au niveau de l’ensemble des communes de la wilaya d’Oran, et sur instruction du premier responsable de la wilaya, les services de la commune de Bousfer s’impliquent sur le terrain en matière de nettoyage et de désinfection des lieux depuis le début de ladite épidémie.

A cet effet, les services de ladite commune ont effectué, en partenariat avec la société civile, des sorties sur le terrain à Coralès, les fermes, Bousfer plage, centre village de Fellaoucène. Dans le même cadre et en préparation de la rentrée scolaire, lesdits services ont signalé que lesdites opérations se poursuivaient durant cette période de crise sanitaire qui sévit au niveau, entre autres, des établissements scolaires du cycle primaire qui relèvent du secteur de l’éducation de ladite commune. Le but de cette vaste campagne est d’essayer d’éradiquer ledit virus en appliquant l’ensemble des consignes sanitaires préventives en respectant les conditions d’hygiène au niveau des groupements d’habitations principales et secondaires et des espaces publics pour arriver à casser la chaine de contamination et à atteindre le niveau zéro nouveau cas positif pour sortir de la conjoncture actuelle qui se répercute négativement sur plusieurs volets.

Tous les moyens sont fournis pour permettre aux agents de nettoyage de ladite commune à atteindre des résultats satisfaisants en matière d’hygiène pour éradiquer les points noirs qui sont des foyers de prolifération de microbes et de moustiques, surtout durant cette période de grandes chaleurs.

Bekhaouda Samira