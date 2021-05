<span style='text-decoration: underline;'>Equipe nationale de football</span>:<br><span style='color:red;'>Deux à trois matchs amicaux au menu des Verts en juin</span>

Le sélectionneur national Djamel Belmadi et le président de la FAF Amara Charaf-Eddine, ont convenu d’organiser ces matchs amicaux, suite à la décision prise par la Commission d’Urgence de la CAF, en concertation avec la FIFA, de reporter le début du 2e tour éliminatoire en raison de la pandémie de Covid-19.

Selon la même source, les «Verts» devront «probablement» affronter des sélections africaines, du moment que les grosses écuries européennes ont bouclé leur programme de préparation en vue de l’Euro (11 juin – 11 juillet), de même que les équipes de la zone «Amsud», qui seront engagées en Copa America (11 juin – 10 juillet). La FAF a chargé une boite privée de trouver des sparring-partners et d’arrêter le programme de ces rencontres qui devront se jouer en Algérie et à l’étranger, précise la même source. Les deux derniers matchs amicaux de l’équipe nationale avaient été disputés en octobre 2020. Le premier s’était déroulé face au Nigeria en Autriche (1-0), alors que le second s’est joué aux Pays-Bas face au Mexique (2-2). Invaincue depuis 24 matchs de suite, l’Algérie, logée dans le groupe A, débutera la campagne éliminatoire de la Coupe du monde 2022 en septembre en recevant d’abord Djibouti, avant de se déplacer pour défier le Burkina Faso. Le Niger est l’autre pensionnaire de cette poule. Les champions d’Afrique disputeront les quatre derniers matchs des éliminatoires en octobre et novembre prochains. Les barrages sont, quant à eux, programmés en mars 2022. Avant de disputer éventuellement les barrages, l’Algérie défendra d’abord son titre continental au Cameroun lors de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2021, reportée à 2022 (9 janvier – 6 février).