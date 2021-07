<span style='text-decoration: underline;'>Ligue des champions d’Afrique féminine (qualifications)</span>:<br><span style='color:red;'>Deux arbitres assistantes algériennes retenues</span>

Deux arbitres assistantes algériennes, Lamia Athmane et Feriel Asma, ont été retenues pour le tournoi organisé par l’Union nord-africaine de football (UNAF), prévu dans la ville marocaine de Berkane du 24 au 30 juillet et qualificatif à la première édition de la Ligue des champions d’Afrique féminine. Le tournoi qualificatif de l’UNAF regroupera trois équipes dont la formation algérienne d’Affak Relizane, championne d’Algérie en titre 2020-2021. Les deux autres clubs participants sont les Tunisiennes de l’Association féminine de la Banque de l’Habitat et les Marocaines des Forces armées royales (FAR).

Seul le premier de ce tournoi représentera l’Afrique du Nord dans cette première Ligue des champions d’Afrique féminine, qu’abritera l’Egypte au mois de novembre prochain.

Programme du tournoi (Zone nord) :

Samedi 24 juillet : AS Banque de l’Habitat (Tunisie) – Affak Relizane (Algérie)

Mardi 27 juillet : FAR (Maroc) – Affak Relizane (Algérie)

Vendredi 30 juillet : AS Banque de l’Habitat (Tunisie) – FAR (Maroc).