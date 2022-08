<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux blessés dans trois accidents en une journée</span>

Durant la journée de dimanche dernier, les routes de Sidi Bel Abbés ont connu trois accidents de circulations faisant deux blessés.

Le premier accident est survenu vers midi et demi sur l’autoroute est-ouest prés de la région de Sidi Yagoub lorsqu’un fourgon frigorifique en direction de Tlemcen a percuté une voiture provoquant un blessé âgé de 69 ans. A Merine, deux autres accidents ont eu lieu et dans le même virage jugé dangereux entre les communes de Merine et Oued Taourira.

Le premier accident est un télescopage entre deux véhicules qui n’a pas fait de victimes, alors que le second quelques temps après s’est produit après le dérapage d’un véhicule utilitaire qui est tombé dans un ravin faisant un blessé sans gravité.

M. Bekkar