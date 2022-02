<span style='text-decoration: underline;'>Les Andalouses et Bousfer Plage</span>:<br><span style='color:red;'>Deux cadavres rejetés par la mer</span>

Les Andalouses et Bousfer Plage

Les cadavres de deux personnes ont été rejetés par la mer, avant-hier soir, mardi, sur des plages de la contrée d’Aïn El Turck, apprend-on de sources policières.

Le premier corps, sans vie, a été retrouvé sur une plage du site des Andalouses, alors que le deuxième a été découvert flottant sur l’eau sur le rivage d’une plage de Bousfer.

Selon nos sources, il s’agirait de deux pêcheurs, qui ont été portés disparus depuis une quinzaine de jours dans la localité côtière de Madagh, dépendante administrativement de la commune d’Aïn El Kerma, dans la daïra de Boutlélis.

Les deux malheureux, âgés entre 30 et 35 ans, sont domiciliés dans le chef-lieu de la daïra de Boutlélis Ils se seraient rendus, un peu plus de deux semaines auparavant sur une plage de ladite localité pour une partie de pêche. Depuis, ils n’ont pas donné signe de vie. Une enquête a été déclenchée par les éléments de la police judiciaire, relevant de la Sûreté urbaine de Bousfer en étroite collaboration avec ceux de la Sûreté de daïra et de la gendarmerie nationale.

Rachid Boutlélis