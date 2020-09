<span style='text-decoration: underline;'>Tamanrasset </span>:<br><span style='color:red;'>Deux candidates exclues pour arrivée tardive au centre d’examen</span>

Deux candidates à l’examen du baccalauréat ont été exclues, car s’étant présentées dimanche en retard à leur centre d’examen, ont indiqué lundi les services de la wilaya.

Chohra et Nassima Akwar se sont présentées dimanche matin en retard, précisément à 9 heures, à leur centre d’examen «Lycée Bachir Chihani», dans la commune d’Abalessa (100 km de Tamanrasset), a-t-on précisé. La Directrice de l’Education de Tamanrasset, Sektou Bousbiat, s’est rendue dimanche au centre d’examen en question, où elle a tenu une rencontre en présence du représentant de l’association des parents d’élèves de la commune d’Abalessa, d’élus locaux et du chef de centre d’examen, a-t-on fait savoir. Selon un communiqué de la direction de l’Education de la wilaya, cette exclusion, suite à l’application de la réglementation, est définitive, en raison de l’absence des deux candidates à l’épreuve de la langue arabe, sachant qu’elles habitent à une vingtaine de mètres du Centre et qu’elles y sont arrivées en retard, une fois les plis ouverts et les questions d’examen distribuées aux candidats.