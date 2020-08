<span style='text-decoration: underline;'>Chlef</span>:<br><span style='color:red;'>Deux corps repêchés et un autre disparu à Oued Zeboudj interdite à la baignade</span>

Les services de la Protection civile ont repêché, samedi, deux corps sans vie dans la plage d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, située dans la commune de Sidi Abderrahmane à Chlef, tandis que les investigations sont toujours en cours pour retrouver une troisième personne noyée, a indiqué le dispositif dans un communiqué.

Les plongeurs de la Protection civile ont pu, avec l’aide des citoyens présents sur les lieux, repêcher, samedi soir, les dépouilles de deux jeunes filles (19 et 20 ans) dans la plage d’Oued Zeboudj interdite à la baignade, et sauver un adolescent de 17 ans, tandis qu’une fille âgée de 14 ans est toujours portée disparue. Pour ce faire, les unités du dispositif de secours ont mobilisé neufs plongeurs à la recherche de la fille disparue. Cependant les vents forts, la mer agitée et la mauvaise visibilité ont rendu la tâche encore plus difficile. Selon la même source, les deux corps repêchés ont été transférés vers l’établissement public hospitalier (EPH) de Ténès. Les services de la Protection civile appellent, à cette occasion, à éviter de nager dans les plages interdites à la baignade, a conclu le communiqué.