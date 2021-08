<span style='text-decoration: underline;'>Accidents de la circulation</span>:<br><span style='color:red;'>Deux décès et 216 blessés enregistrés en 24 heures</span>

Deux (02) personnes sont décédées et 216 autres blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. La même source ajoute que durant la même période, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus pour 02 cas de décès par noyade dans les wilayas de Tipaza et de Tizi Ouzou.

Dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes, la Protection civile a procédé, durant ces dernières 24 heures, à l’extinction de 18 incendies à travers plusieurs wilayas, souligne la même source. Ces incendies ont ravagés, ajoute le communiqué, 20.5 ha du couvert végétal dont 8 ha de foret, 4.5 ha de maquis, 08 ha de broussailles, ainsi 1650 bottes de foin et 178 arbres fruitiers, soulignant que l’intervention «rapide et massive» des secours a permis de restreindre ces incendies et d’ empêcher la propagation du feu vers le reste du couvert végétal.