<span style='text-decoration: underline;'>TIC</span>:<br><span style='color:red;'>Deux équipes algériennes en finale régionale de « Huawei ICT Competition »</span>

Après la finale nationale de la compétition des TIC de Huawei qui s’est déroulée au mois de septembre passé, deux équipes algériennes ont pris part, hier, à la finale de la compétition régionale de Huawei qui a eu lieu via visioconférence.

En effet, 7 étudiants représentant différents établissements universitaires (USTHB, université de Saida, INTTIC…), en compagnie de deux instructeurs ont concouru; dans deux spécialités à savoir le Réseau et le Cloud; pour une place à la finale mondiale de « Huawei ICT Competition » qui se déroulera à Shenzhen le 31 octobre prochain.

Venus des 4 coins du pays, ces étudiants ont effectué un stage de préparation de 5 jours à Alger afin de bien préparer leur participation à cette compétition internationale.

A rappeler que Huawei Algérie, dans le cadre de sa contribution au développement de l’écosystème de talents en TIC et faire face aux impératifs de la transformation digitale, avait organisé, fin septembre, via visioconférence, la finale nationale « Huawei ICT Compétition» en faveur de plus de 3000 étudiants algériens, issus de 10 équipes venant d’universités et instituts de l’Enseignement supérieur.

Huawei a coopéré, dans le cadre de son programme« Huawei ICT Academy » avec plus de 900 universités à travers le monde en faveur de plus de 45 000 étudiants par an. En Algérie, Huawei a signé un accord de partenariat avec 10 universités et établissements de l’Enseignement supérieur. Ce nombre sera augmenté à 25 avant la fin de l’année.

Il est à rappeler que durant l’édition de 2019 de Huawei ICT Compétition, une équipe algérienne composée de 3 étudiants et un tuteur ont eu la première place parmi les 61 équipes participantes venant de 61 pays.

Noreddine.O