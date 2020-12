<span style='text-decoration: underline;'>Petit Lac</span>:<br><span style='color:red;'>Deux faux passeurs arrêtés</span>

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes surtout celle liée à l’atteinte aux biens et aux personnes, deux « faux « passeurs ont été interpellés par les éléments de la 23ème sûreté urbaine à Haï Dhaya ex- petit lac. En effet, suite à des plaintes déposées par quatre victimes de cette bande de malfaiteurs, une enquête a été diligentée par les services de police.

Il s’est avéré que les mis en cause âgés de 23 et 33 ans, des repris de justice ont promis à leurs victimes des traversées clandestines vers l’autre rive de la méditerranée en contrepartie de sommes d’argent estimées à 50 millions de centimes chacun. Les quatre victimes ont versé l’argent aux malfaiteurs pour découvrir après qu’ils étaient victimes d’une escroquerie. L’enquête ouverte par les éléments de la police a conduit à l’identification et la localisation des mis en cause. Arrêtés et présentés devant le parquet pour vol et escroquerie, ils ont été placés sous mandat de dépôt. L’affaire suit son cours.

Fériel.B