<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel Abbés</span>:<br><span style='color:red;'>Deux feux de forêts éteints en 48 heures</span>

Les éléments des unités secondaires de la protection civile de Sidi Ali Boussidi, Ben Badis et Boukhanéfis, sont intervenus il y a deux jours pour éteindre un feu de forêt qui s’était déclaré dans la région nommée El Kaïma près de l’ex Parmentier, grâce à l’intervention d’une quinzaine de sapeurs pompiers et de trois officiers munis de quatre camions citernes.

Le second incendie éteint est celui de la forêt El Manzah dans la région de Oued Taourira. Les pompiers de Marhoum sont intervenus à temps au début de la nuit de vendredi.

M. Bekkar